البابا تواضروس خلال تكريمه بـ"حلوان": الجامعة قاطرة المعرفة في أي مجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

اعتبر قداسة البابا تواضروس الثاني، أن الجامعة في أي مجتمع تعد قاطرة للمعرفة.

جاء ذلك في كلمة سجلها لجامعة حلوان لدى وصوله مقر الجامعة التي يزورها اليوم لتكريمه من قبل الجامعة.

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وقال قداسة البابا في كلمته المسجلة: في هذا الصباح الباكر أزور جامعة حلون وسعيد بمقابلة الدكتور خالد عبد الغفار وأيضًا رئيس الجامعة الدكتور ماجد نجم والسادة نواب رئيس الجامعة وبعض الأساتذة والعمداء".

وأضاف: "سعيد بهذه الزيارة لأني أعتبر الجامعة دائمًا قاطرة المعرفة في أي مجتمع، والحقيقة جامعة حلوان بكلياتها وتخصصاتها الكثيرة فيها الطابع الفني والطابع التكنولوجي وهذا يتناسب مع احتياجات الشباب والأمور الفنية المتعددة والدراسات بكل أشكالها من موسيقى وفنون تشكيلية، من رسم من فنون متعددة، وأيضًا الطابع التكنولوجي الذي يساير العصر في التغيرات المعاصرة المستجدة في زمنا الحاضر".

واختتم: "سعيد أن أزور الجامعة وهذه أول مرة أزور جامعة حلوان وسعيد بالاستقبال الرحب من كل الحضور هنا".