وكيل البرلمان: المجلس الحالي تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري أثبت بما لا يدع مجالًا للشك، إنه في رباط إلى يوم الدين، وأن جيش مصر خير أجناد الأرض.

وقال الشريف خلال كلمته، بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بدور الانعقاد الخامس، الثلاثاء، إن البرلمان هدف رفع شأن المواطن البسيط ونعلو به إلى مصاف الكرامة والعزة، لذا نطلب من الحكومة أن تتعاون تعاونًا كاملًا مع نواب الشعب".

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وتابع: "التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس هدفه الصالح العام ونأمل أن يكون هناك تعامل مثمر مع كل القرارات التي تمس المواطن البسيط".

وشدد على أن البرلمان الحالي، شهد أربع دورات لم يشهدها في حياته النيابية، مؤكدا أن المجلس الحالي مجلس تاريخي.

ووجه الشريف رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيها: "نحن نواب الشعب وممثلو الشعب نؤكد ثقتنا الكاملة في قيادتكم لهذا الوطن، ونؤيدكم ليس من فراغ ولكن بالإنجازات التي حدثت على أرض الواقع".