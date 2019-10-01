"البحوث الإسلامية" يطلق مسابقة حول دور الأزهر في تعزيز الوعي بالأمن المجتمعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلن مجمع البحوث الإسلامية، تنظيم مسابقة بحثية للوعاظ والواعظات بعنوان: "دور الأزهر الشريف في تعزيز الوعي بالأمن المجتمعي"، طبقا توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والبحث العلمي.
وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع يعمل على تنظيم المسابقات للوعاظ والواعظات بشكل مستمر لأجل تقديم نموذج دعوي قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة التي يعاني منها المجتمع من خلال تفنيدها ودحض شبهاتها وتفريغها من مضمونها الذي يستهدف ضرب أمن المجتمع وبث الفتنة بين أبنائه.
وأضاف عيّاد في بيان الثلاثاء، أن كتابة البحث يشترط أن تكون في المحاور الآتية وهي: الأمن المجتمعي ومقوماته، ومحاور الأمن المجتمعي (الأمن الفكري – الأمن الأسري - الأمن المعلوماتي – الأمن البيئي – الأمن التربوي - ...)، بالإضافة إلى معوقات الأمن المجتمعي ومنها: (الشائعات – الإرهاب – الغلو – التطرف - ...)، ووسائل تحقيق الأمن المجتمعي، فضلًا عن دور هيئات الأزهر الشريف في نشر الوعي بقضايا الأمن المجتمعي، والمقترحات والتوصيات.
وأعلن المجمع أن من شروط المسابقة، الالتزام بموضوع المسابقة المعلن عنها، وأن تتوافر في البحث أسس وشروط البحث العلمي المتعارف عليها، والالتزام باللغة العربية في كتابة البحث، وألا يكون قد سبق للمشارك نشر البحث أو نال جائزة عنه، وألا يقل البحث عن (20) صفحة ولا يزيد عن (30) صفحة، ومن المقرر أن يبدأ المجمع في استقبال الأبحاث من اليوم الأول من شهر نوفمبر القادم وحتى نهايته، على أن تُسلم الأبحاث بمقر الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمقر المجمع بمدينة نصر.
وسيُمنح الفائزين مجموعة جوائز مالية وتقديرية بالإضافة إلى كتب السلسلة العلمية للمجمع.
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