"شكرًا لهم جميعًا".. انتصار السيسي توجه رسالة لكبار السن في يومهم العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة إلى كبار السن في اليوم العالمي لهم الموافق اليوم الأول من أكتوبر.

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، التي ندين لها بفضل عظيم؛ لما قدموا لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم، فشكرًا لهم جميعًا".

يذكر أن اليوم العالمي لكبار السن هو مناسبة سنوية عالمية تُحييها الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر كل عام.