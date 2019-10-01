وزيرة البيئة في زيارة مفاجئة لفرع طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، زيارة مفاجئة لفرع جهاز شئون البيئة بطنطا خلال توجهها لزيارة ميدانية لتفقد منظومة قش الأرز بالبحيرة، حيث تابعت خطط الفرع الخاصة بمواجهة السحابة السوداء خاصة خطط التفتيش على المنشآت الصناعية. وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تفقدت الوزيرة سير العمل بالفرع والتعرف على مشكلات العمل خلال فترة السحابة السوداء، واجتمعت بالعاملين لبحث معوقات العمل ووجهت بسرعة حل هذه المشكلات، ومراجعة خطط التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى، مشددة على ضرورة توجيه فرق التفتيش لتنفيذ خطة العمل والتفتيش الدورى على المنشآت للحد من مصادر التلوث المحتملة. ووجهت وزيرة البيئة الشكر للعاملين على مايبذلوه جهد خلال فترة السحابة وقامت بشكر سائق بالفرع تقديرا لجهوده.

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