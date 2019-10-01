مصر | "خواتم وغوايش".. سيدة وطالبان وراء سرقة شقة سكنية في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خواتم وغوايش".. سيدة وطالبان وراء سرقة شقة سكنية في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (طالبين– سيدة) جميعهم مقيمين بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال فتح باب المسكن بمفتاح مصطنع، وبارشاد المتهم الثاني تم ضبط المسروقات بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة الخزينة الخاصة بها من داخل مسكنها، وبداخلها بعض المشغولات الذهبية عبارة عن (4 غوايش– 6 خواتم – قرط ذهبي – عقود ومستندات خاصة).