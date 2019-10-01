مصر | ضبط 142 قطعة سلاح وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 142 قطعة سلاح وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 142 قطعة سلاح نارى بحوزة 127 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

(14) بندقية آلية.

(24) بندقية خرطوش.

(11) طبنجة.

(93) فرد محلى.

(10) خزينة متنوعة.

(164) طلقة مختلفة الأعيرة.

(213) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (72756) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:



(343) حكم جناية.

(21477) حكم حبس جزئى.

(4290) حكم حبس مستأنف.

(36993) حكم غرامة.

(9653) حكم مخالفة. (343) حكم جناية.(21477) حكم حبس جزئى.(4290) حكم حبس مستأنف.(36993) حكم غرامة.(9653) حكم مخالفة. فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (200) قضية مخدرات بحوزة (210) متهم، ضُبط خلالها الآتى:



كمية من مخدر البانجو وزنت ( 24،670 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8،170 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،386 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 150 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 10 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 104 جرام).

عدد (12244) قرص مخدر.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهمين، إرتكبوا (15) حادث متنوعة.

Advertisements



فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (55) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (365) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 3 دراجات نارية ).



فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (26754) مخالفة مرورية، (78) قضية بيئة.



فى مجال فحص السائقين: فحص (119) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.



فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (33) قضية مصنفات متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

