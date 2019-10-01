مصر | ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى"بدون ترخيص "لمنح الدارسين به شهادات دورات تدريبية فى مجال الحاسب الآلى واللغات "مزورة"

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس آداب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، سبق إتهامه فى قضية "تزوير") بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وترويج شهادات تفيد إجتياز دورات تدريبية فى مجال الحاسب الآلى واللغات "مزورة" مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها، وبالإستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن المركز المشار إليه، لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المذكور وبتفتيش مقر المركز عثر على (عدد (15) شهادة باللغة الإنجليزية منسوب صدورها للكيان التعليمى الخاص به ولأكاديميات أجنبية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد (10) شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" - مجموعة من منشورات الدعاية الخاصة للكيان التعليمى الخاص به ونشاطه - عدد (2) أكلاشيه تقرأ بصمتهما للكيان التعليمى الخاص به - طابعة ألوان).



بمواجهته المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى المُشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.