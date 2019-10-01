مصر | تأجيل أمر حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة بـ"المحور الإعلامي" التابع للإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أمر حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة بـ"المحور الإعلامي" التابع للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية والمعروفة بمكملين 2 في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة وذلك تأجيلا إداريًا بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم وفقا لما أفاد به مدير مصلحة السجون.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ويواجه في هذه القضية عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات، وهي القضية المعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2".

وكشفت التحقيقات إن جماعة الإخوان الإرهابية أنشأت ذراعا إعلامية بعد ثورة 30 يونيو وخروجها من الحكم عبارة عن مجموعة من الوسائل الإعلامية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استهدفت ترويج مجموعة من الأخبار والتقارير المغلوطة عن الوضع في مصر، والترويج لمسيرات لم تحدث في الشارع، واعتمدت على عناصر محسوبة على جماعة الإخوان.

