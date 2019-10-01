مصر | بزعم توظيفها.. سائق يستولي على 220 ألف جنيه من 3 مواطنين بسوهاج

كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم، وباستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.