مصر | بزعم توظيفها.. سائق يستولي على 220 ألف جنيه من 3 مواطنين بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بزعم توظيفها.. سائق يستولي على 220 ألف جنيه من 3 مواطنين بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغاٌ من 3 أشخاص بقيام أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، محكوم عليه هارب في 3 قضايا) بتلقي مبالغ مالية من المُبلغين بلغ إجماليها ( 220،000 مائتان وعشرون ألف جنيه مصري) لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.
كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم، وباستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.