مصر | "مستريحة النزهة".. تجمع 43 مليون جنيه من الأهالي وتهرب متخفية بـ"النقاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستريحة النزهة".. تجمع 43 مليون جنيه من الأهالي وتهرب متخفية بـ"النقاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة وزوجها لاستيلائهما على مبلغ 43 مليونا و145 ألف جنيه من أهالي النزهة بزعم توظيفها.وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد 12 شخص بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها في 15 قضية "تبديد – شيكات"، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو 35 مليون جنيه مصري و500 ألف دولار أمريكي، حوالي 43 مليونا و145 ألف جنيه مصري، بغرض توظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقاري، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم الثاني بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفي بزي النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال إسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتي تحوي بعض الأصول التي قامت بشرائها جراء نشاطهما.