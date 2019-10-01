مصر | "مستريحة النزهة".. تجمع 43 مليون جنيه من الأهالي وتهرب متخفية بـ"النقاب"

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة وزوجها لاستيلائهما على مبلغ 43 مليونا و145 ألف جنيه من أهالي النزهة بزعم توظيفها.

وأسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمين المذكورين بتلقي مبالغ مالية من الشاكين وآخرين -لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملًا في الحصول على أموالهم بالطرق الودية- بغرض توظيفها في المجال المُشار إليه، وإمتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم الثاني بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفي بزي النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال إسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتي تحوي بعض الأصول التي قامت بشرائها جراء نشاطهما.

