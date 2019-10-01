مصر | "هشغلك في الخليج".. سقوط موظف استولى على 60 ألف جنيه من مواطن بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هشغلك في الخليج".. سقوط موظف استولى على 60 ألف جنيه من مواطن بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ وقيام أحد الأشخاص (موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، سبق اتهامه في 4 قضايا "ضرب – تبديد - سلاح بدون ترخيص – شروع فى قتل" - بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدول العربية للعمل بها، وقيامه بالاستيلاء من الشاكي على مبلغ (60،000 ستون ألف جنيه ) مقابل تدبير فرص عمل له بإحدى الدول العربية، بموجب عقود عمل وهمية، متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه. وأكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ وقيام أحد الأشخاص (موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، سبق اتهامه في 4 قضايا "ضرب – تبديد - سلاح بدون ترخيص – شروع فى قتل" - بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدول العربية للعمل بها، وقيامه بالاستيلاء من الشاكي على مبلغ (60،000 ستون ألف جنيه ) مقابل تدبير فرص عمل له بإحدى الدول العربية، بموجب عقود عمل وهمية، متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على صور ضوئية لـ(جوازات السفر للشباب راغبي السفر للعمل بالخارج - تصاريح العمل لراغبي العمل بإحدى الدول العربية - سمات دخول لإحدى الدول العربية للعديد من الأشخاص راغبي السفر للعمل بها - عقد عمل بإحدى الدول العربية).

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج بقيام شخص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ (60،000 ألف جنيه) مقابل تدبير فرص عمل له بإحدى الدول العربية إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وكما تم ضبط هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل بالعديد من صور البطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وسمات دخول الخاصة بالشباب راغبي السفر للخارج والعديد من الرسائل مع المتعاملين معه في هذا النشاط.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه للواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

