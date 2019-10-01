مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات مكثفة خلال 24 ساعة مضت.

وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب.. ضبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع – مستلزمات طبية – أجزاء فلاتر مياه – كيماويات) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (312،665 – ثلاثمائة وإثنى عشر ألفًا وستمائة وخمسة وستون جنيهًا).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (1) قضية مشغولات ذهبية بمضبوطات بلغت (22 كيلو جرام من المشغولات الذهبية – عدد 23 فص ألمـاس). فى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (1) قضية مشغولات ذهبية بمضبوطات بلغت (22 كيلو جرام من المشغولات الذهبية – عدد 23 فص ألمـاس). فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، تسول، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، مخالفة صيد، سلاح أبيض، إنتهاء فترة التصريح، تزوير رخصة قيادة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1020) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (197) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية تزوير إذن السفر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

