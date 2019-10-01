مصر | ضبط مصنع أدوات منزلية بالإسكندرية غير مطابق للمواصفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع أدوات منزلية بالإسكندرية غير مطابق للمواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية كائن بدائرة قسم شرطة كرموز) بتصنيع الأدوات المنزلية غير المطابقة للمواصفات مستخدمًا مستلزمات إنتاج من مخلفات القمامة من الألمونيوم غير الصالحة للإستخدام، وطرحها للبيع مما يسبب أضرار جسيمة لمستخدمى تلك المنتجات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه وضبط الآتى:



كمية قدرها (2) طن من مخلفات الألمونيوم غير صالحة للإستخدام والملونة بالكيماويات – مجهولة المصدر وبدون ثمة بيانات تجارية.



عدد (6000) قطعة أدوات منزلية من الألمونيوم منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مصنعة من مخلفات القمامة غير صالحة للإستهلاك.