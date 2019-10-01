أخبار مصر | بعد تحريضه ضد الزملاء.. مذكرة لإحالة صحفي للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحريضه ضد الزملاء.. مذكرة لإحالة صحفي للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب الدكتور ضياء رشوان، يطالب فيها بإحالة أحد الزملاء للتحقيق، وتأجيل قيده بجدول المشتغلين لحين الانتهاء من التحقيق معه.

وقالت المذكرة إن ذلك جاء بعد تحريض الزميل على الكاتب الصحفي بالأهرام وعضو الجمعية العمومية خالد داوود؛حيث وصفه بالخائن والعميل، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة، وفقًا لقانون النقابة، بالإضافة إلى اتهامه عضو الجمعية العمومية حمدين صباحي بالخيانة، وهي أفعال تهدر حقوق الزميلين وتهددهم.

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ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، اجتماعه الدوري، مساء غدًا الأربعاء؛ لمتابعة شؤون الأعضاء والموظفين، وما يُستجد من أعمال.

ويناقش مجلس النقابة في اجتماعه شؤون المبنى، وأنشطة اللجان وأعمالها، وأبرزهم لجنتي الرعاية الاجتماعية والتسويات، بالإضافة إلى شؤون الروابط والشُعب.

كما يعتمد المجلس في اجتماعه، محضر الاجتماع بتاريخ 3 أغسطس 2019، ومحضر اجتماع لجنة المعاشات بتاريخ 21 سبتمبر 2019، بالإضافة إلى مناقشة ما استُجد من أعمال وطلبات.