أخبار مصر | رئيس البرلمان: سنناقش مشروعات تمس جوهر الحياة السياسية خلال الانعقاد الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: سنناقش مشروعات تمس جوهر الحياة السياسية خلال الانعقاد الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الخامس، إن هذا الدور سيشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع وتثري التجربة المصرية.

وأكد "عبدالعال" المبادئ التى طالما حكمت عمل المجلس في أدوار الانعقاد السابقة، التزامًا ووفاءً لمسئولية الأعضاء تجاه شعب مصر العظيم، حيث الالتزام بالدستور والقانون واللائحة، وعدم إقرار قانون إلا بعد دراسة مستفيضة وأن يكون استجابة لحاجة حقيقية للمجتمع أو يسد بابًا يمس صالح الوطن، والاستخدام الأمثل لأدوات الرقابة البرلمانية لإلقاء الضوء على ما تعانيه الجماهير من مشكلات، وتبصير الحكومة بها لإيجاد الحلول الناجعة لها، التعاون مع الحكومة في إطار من المصارحة والمكاشفة، لتحقيق الأهداف القومية الكبرى، ومن أجل الصالح العام.

وافتتح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

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وتشهد جلسة البرلمان اليوم، قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس، والقرار الخاص بفض دور الانعقاد العادى الرابع، مع قراءة الرسائل التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان وتشمل مشروعات قوانين يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجان النوعية لدراستها فور تشكيلها، وأيضا كلمة رئيس المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، على أن يخطر الأعضاء باسم الأمين العام الذى سيختاره مكتب المجلس، والذى يأتى خلفا للأمين العام السابق المستشار أحمد سعد الذى تقدم باستقالته.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، لدور الانعقاد الخامس والأخير، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.

