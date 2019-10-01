أخبار مصر | عاجل.. 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن يوم الأحد، السادس من أكتوبر "عيد النصر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف "سعفان"، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

Advertisements

وفي ذات الإطار، أصدر وزير القوى محمد سعفان توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية للاستعداد لتنظيم اول ملتقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وذلك بالتعاون مع جامعة قناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبرنامج " مشروعك" ، فضلاَ عن عدد من البنوك الوطنية المانحة.

والتقى ياسر سعيد مدير المديرية ، الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس لبحث سبل التعاون ووضع الأطر المناسبة لتنظيم الملتقى الأول من نوعه في هذا المجال والذي سيتم عرض المشروعات والأفكار من خلاله والتي يمكن للبنوك تمويلها لشباب الخريجين والطلبة سواء الجامعيين أو الفنيين وسبل دعمها لتنفيذها كمشروعات صغيرة تسهم في توفير حياة كريمة لشباب المحافظة.

وأشار سعيد" إلى أنه سيتم خلال الملتقى عرض نماذج من المشروعات والأفكار الناجحة والتي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات، وعرض تجارب الشباب بداية من ولادة الفكرة وحتى خروجها إلى النور، مضيفاً انه من المتوقع حضور أعداد كبيرة من طلبة وخريجي الجامعات والمدارس الفنية الذين بدأوا بالفعل في التقدم بأفكار مشاريعهم إلى مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية للمشاركة في هذا الملتقى.