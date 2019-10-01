أخبار مصر | تعهد مهم لرئيس البرلمان في افتتاحية أولى جلسات دور الانعقاد الخامس

وتشهد جلسة البرلمان اليوم، قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس، والقرار الخاص بفض دور الانعقاد العادى الرابع، مع قراءة الرسائل التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان وتشمل مشروعات قوانين يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجان النوعية لدراستها فور تشكيلها، وأيضا كلمة رئيس المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، على أن يخطر الأعضاء باسم الأمين العام الذى سيختاره مكتب المجلس، والذى يأتى خلفا للأمين العام السابق المستشار أحمد سعد الذى تقدم باستقالته.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، أنه لم يدخر جهدا لدعم الممارسة البرلمانية وتأييد الحوار الديمقراطي.

وقال عبد العال: "أعاهدكم وشعب مصر.. لن تكون القاعة إلا منبرا حرا للجميع أغلبية وأقلية ومستقلين وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر، ولن تحجب رؤية طالما كانت مصر هي المناط ومصلحة شعبها هي الهدف والغاية بإيمان كامل بأن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرا يهدر الجهد والوقت بل تحاور موضوعي".