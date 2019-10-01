أخبار مصر | رئيس البرلمان خلال أول جلسة بالانعقاد الأخير: لن تحجب رؤية ولن يصادر رأي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان خلال أول جلسة بالانعقاد الأخير: لن تحجب رؤية ولن يصادر رأي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير، اليوم الثلاثاء: "بسم الله وبتوفيقه نبدأ"، مشيرًا إلى أن البرلمان يدخل دور الانعقاد الأخير، برصيد ضخم من الإنجازات السابقة خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضح "عبد العال"، أن مجلس النواب بذل جهدًا كبيرًا من العطاء المتميز المستند للفكر للمستنير، موجها حديثه للنواب، قائلا: "إنكم جعلتم من حب مصر قبلتكم، ومن الحكمة أساسا لقراراتكم.. أهنئكم على هذا الأداء وما تحقق من تشريعات والإسهام في البنية الأساسية في البلاد التى استهدفت بناء دولة قوية".

وتابع رئيس البرلمان: "الجهد الذى تم بذله يملؤنا ثقة ويضاعف من قدراتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا تحتاج حلولا وتحقيق آمال الشعب الذى منحنا ثقته، وإنه لم يدخر جهدا في دعم الممارسة الديمقراطية.. ما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطى وأعاهدكم أن تكون هذه القاعة منبرا حرا للجميع أغلبية واقلية ومستقلين وساحة رحبة للرأى والرأى الآخر".

وواصل: "لن تحجب رؤية ولن يصادر رأى طالما كان يهدف لمصلحة مصر، فلدى إيمان كامل أن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرا شخصيا ولكنها تحاور موضوعى، ووقتها لن يقال إن الاغلبية قد نجحت أو الأقلية قد نجحت، ولكن سيقال إن المجلس هو من نجح".

وافتتح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وتشهد جلسة البرلمان اليوم، قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس، والقرار الخاص بفض دور الانعقاد العادى الرابع، مع قراءة الرسائل التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان وتشمل مشروعات قوانين يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجان النوعية لدراستها فور تشكيلها، وأيضا كلمة رئيس المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، على أن يخطر الأعضاء باسم الأمين العام الذى سيختاره مكتب المجلس، والذى يأتى خلفا للأمين العام السابق المستشار أحمد سعد الذى تقدم باستقالته.

Advertisements

وأكد الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، أنه لم يدخر جهدا لدعم الممارسة البرلمانية وتأييد الحوار الديمقراطي.

وقال عبدالعال: "أعاهدكم وشعب مصر.. لن تكون القاعة إلا منبرا حرا للجميع أغلبية وأقلية ومستقلين وساحة رحبة للرأي والرأي الآخر، ولن تحجب رؤية طالما كانت مصر هي المناط ومصلحة شعبها هي الهدف والغاية بإيمان كامل بأن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرا يهدر الجهد والوقت بل تحاور موضوعي".

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، لدور الانعقاد الخامس والأخير، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.

