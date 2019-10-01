أخبار مصر | "العصار" يشهد توقيع مذكرة إنشاء مصنع لمحطات شحن السيارات بالكهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يشهد توقيع مذكرة إنشاء مصنع لمحطات شحن السيارات بالكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة SSE الصينية وشركة مارثون الدولية المحدودة للتكنولوجيا، لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في ظل اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتوطين صناعة محطات الشحن الكهربائية وخدمة إعادة تدوير بطاريات الشحن الكهربائية في شركاتها التابعة، وذلك فى ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام المركبات الكهربائية والتي تعد مستقبل المركبات في العالم كله والعمل علي تغيير أسطول سيارات النقل العام لتعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من استخدام الوقود التقليدي، حيث تحقق عائدًا اقتصاديًا من خلال استخدام الكهرباء بدلًا من البنزين والسولار، بالإضافة إلى قلة تكاليف صيانتها، إلى جانب العائد البيئي لها، حيث تتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية المحلية والدولية، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.