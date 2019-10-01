أخبار مصر | نقيب المهندسين: دورنا إستشاري للدولة ولابد من احترام قواعد المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: دورنا إستشاري للدولة ولابد من احترام قواعد المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، أن نقابة المهندسين دورها أستشاري هندسي للدولة وهذا هو المنطق الذي نتعامل من خلاله في ملف قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء.

وشدد ضاحي، خلال كلمته أثناء انعقاد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، علي ضرورة إحترام قواعد مهنة الهندسة، مؤكدا أن الحفاظ على الأرواح أحد أهم اهتمامات المهنة.

وشكر أعضاء لجنة قانون التصالح في مخالفات البناء بنقابة المهندسين، برئاسة دكتور هشام سعودي رئيس نقابة الإسكندرية الفرعية، علي المجهود المبذول لافتا أن اللجنة جاهزة للرد على أي إستفسار.

وفي سياق آخر، أكد أن نقابة المهندسين قامت بتوقيع بروتوكول مع زامبيا في إطار إستكمال الطريق إلى أفريقيا، حيث قام وفد من النقابة برئاسة المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية، بتوقيع بروتوكول التعاون مع زامبيا خلال النصف الأخير من سبتمبر 2019.

وأنعقد المجلس الأعلى للنقابة بحضور المهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

Advertisements

وكانت وقعت نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية بدولة زامبيا في إطار تاكيدها علي مواصلة الطريق لتوطيد العلاقات مع نقابات المهندسين بأفريقيا.

وجاء ذلك أثناء مشاركة النقابة في أسبوع الهندسة في أفريقيا، بمشاركة وفد برئاسة المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية بالنقابة، لحضور عدة فعاليات هامة بزامبيا.

وأكد شفيق، أن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص على مواصلة الطريق إلى أفريقيا خاصة انها تعتبر أول النقابات المهنية التي عملت جديا بهذا الملف الهام.

وتضمن البروتوكول سبل التعاون بين النقابتين في كل مايتعلق بالتسجيل والتنظيم والنهوض بمهنة الهندسة.