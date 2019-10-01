شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في الكويت تنتقل إلى مقر مؤقت «لهدم المبنى القديم وإعادة بنائه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت السفارة المصرية في الكويت عملية الانتقال إلى مقرها الجديد «المؤقت» بضاحية الصديق قطعة 7 شارع 702 قسيمة رقم 100، وذلك بعد إخلاء مبنى السفارة القديم بمنطقة السفارات بالدعية، حسبما نقلت جريدة الأنباء الكويتية.

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وجاء انتقال السفارة المصرية إلى مبنى منطقة الصديق بعد إخلاء المقر الرئيسي للسفارة لهدمه وإعادة بنائه وفق أحدث الطرز المعمارية، التي تليق بحجم ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتُعد السفارة المصرية في الكويت من أقدم البعثات الدبلوماسية، حيث تم إنشاؤها في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والشيخ عبدالله السالم، وذلك عام 1962.

ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء المبنى الجديد للسفارة المصرية ما بين عامين و3 أعوام.