شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع ممثل جامعة أريزونا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وديع عطية، ممثل جامعة أريزونا الأمريكية الحكومية، الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إبراهيم فتحي معوض، سكرتير اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.

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في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، والتي تعكس أواصر الصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري.

تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على تقديم برامج لمنح شهادات مزدوجة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة لخدمة التطبيقات العلمية، والاستفادة من خبرات جامعة أريزونا في مجالات التعليم الهندسي وتكنولوجيا المعلومات.

من جهته، أكد ممثل جامعة أريزونا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر، باعتبارها شريكًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات، مشيرًا إلى تميز جامعة أريزونا في عدد من التخصصات منها: الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الإنسانية، والطب وغيرها، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع مصر، وتقديم أوجه الدعم المختلفة في مجالي التعليم العالى والبحث العلمى.