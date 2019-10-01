شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط خلال الفترة من 7 لـ 31 أكتوبر الجاري، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.