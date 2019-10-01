شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» توقع بروتوكولًا مع الأزهر و«التعليم» لتوعية الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة مياه البحر الأحمر، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة البحر الأحمر الأزهرية لتنفيذ أنشطة توعية مائية تستهدف 60 ألف طالب بالمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع مدن المحافظة للعام الدراسي 2019 / 2020.

تهدف الشركة إلى تنفيذ أنشطة للتوعية لتحويل ترشيد استهلاك المياه إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع من خلال التوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها والتعريف بالمجهودات المبذولة من الدولة لتوصيل كوب مياه نظيف.

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ومن المقرر أن تشتمل أنشطة التوعية على تنفيذ ندوات وإذاعة مدرسية عن المياه وزيارات لمحطات التحلية وورش عمل ومجلات وصحافة مدرسية ومعسكرات بالغابة الشجرية ومسابقات فنية وثقافية، بالإضافة إلى تشكيل فرق سر الحياة بكل مدرسة ومعهد أزهريين، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من مائة ورشة فنية ومسرح للعرائس لتطبيق قصة البحث عن نقطة مياه.

كما قامت الشركة بتنفيذ ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة لطلاب المدارس الثانوية كوسيلة غير تقليدية لترشيد استهلاك مياه الشرب والقضاء على شكل من أشكال إهدارها.

كانت شركة مياه البحر الأحمر قد استهدفت أكثر من 50 ألف طالب العام الدراسي السابق بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث تم تنفيذ عدد 75 ندوة و60 إذاعة مدرسية جميع فقراتها عن أهمية المياه وعدد 50 زيارة لمحطة اليسر لتحلية المياه ومحطات التحلية بمدن القصير وسفاجا ومرسى علم والشلاتين.

كما قام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية لطلاب المدارس، وتنفيذ مسابقات فنية ومسابقات للصحافة المدرسية وأنشطة رياضية كوسائل للتوعية بالترفيه.