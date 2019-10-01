شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء، افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول. واستهل الدكتور «عبدالعال» الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019 بدعوة المجلس إلى الانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول.

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