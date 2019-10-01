شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تحتفل باليوم العالمي للمسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية تقدير وإعزاز لكبار السن في يومهم احتفالا باليوم العالمي للمسنين الذى يواكب الأول من أكتوبر من كل عام.

وأكدت «والى» أن التركيبة السكانية شهدت تغييرا في العقود الأخيرة، وان الزيادة في أعداد كبار السن تؤكد الحاجة إلى المزيد من الاهتمام للاحتياجات والتحديات الخاصة بهم، مع توفير الضمانات الخدمية والرعائية اللازمة التي من شانها دعم استثمار جهودهم وطاقاتهم المهنية والعملية، بما يخدم المجتمع مع الاخذ بالتجارب الدولية في هذا المجال.

استعرضت الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة كبار السن، ففي مجال الحماية الاجتماعية كان للوزارة الاهتمام الاكبر بمد مظلة الحماية لكبار السن، فمن خلال برنامج كرامة الذي يستهدف توفير حياة كريمة للمسنين غير القادرين على العمل يقدر عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم به 44 ألف 673 مسن، منذ بدء البرنامج عام 2015، ويبلغ قيمة الدعم 450 جنيها شهريا، ومن خلال برنامج الضمان الاجتماعي يقدر عدد المستفيدين عن عام 2017/2018 منه 199 ألف 995 مسن بإجمالي 852 مليون و381 الف جنيه.

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وفى مجال الرعاية الاجتماعية، حرصت الوزارة على توفير الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة، من خلال عدد من الاليات فالوزارة يتبعها 149 دار، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسن، وتعد دور المسن مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لإقامة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحيــاة الكريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، اضافة إلى 191 نادى مسن تخدم 41،035 مسن و18 وحدة علاج طبيعي على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها على جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي.

وشهد العام المالي 2018/ 2019 رصد مليون و120 الف جنيه لتطوير عدد 10 دور مسنين على مستوى 7 محافظات، وهى: الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، بني سويف، المنيا، قنا، بإجمالي مبلغ 685 الف جنيه، وتطوير 13 نادي للمسن بمحافظات: القاهرة، البحيرة، بني سويف، سوهاج، الإسماعيلية، الدقهلية، بإجمالي مبلغ 435 الف جنيه كما تمت المشاركة مع جامعة الدول العربية في وضع الاستراتيجية العربية لرعاية كبار السن.

وعلى نطاق السياسات الخاصة بكبار السن، تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية جميع الأطراف المعنية بشئون المسنين، بالإضافة إلى تمثيل المسنين أنفسهم باللجنة وتهدف اللجنة إلى وضع خطة متكاملة لرعاية كبار المسنين في مصر والعمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع وخدمات المسنين، اضافة إلى تنظيم وتنسيق برامج الوزارات والهيئات المعنية برعاية كبار السن واقتراح البرامج والأنشطة التي تكفل إشعار المسن بأهمية واستمرار دوره وعطاءه ومشاركته الفاعلة في المجتمع واستثمار طاقاته وإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بأماكن الخدمات المقدمة لكبار السن تشترك فيها جميع الجهات المعنية بموقع الحكومة ويتم تحديثها دورياً.

وذكر بيان للوزارة أن الاهتمام كان الاكبر كان لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية «أيتام – مسنين» لتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لهذه الفئات المهشمة والمحرومة من الرعاية وإكسابهم الحياة الكريمة؛ تحقيقاً لسعادة الفرد والمجتمع، ورصد للمشروع 23 مليون جنيه خصص منها 10 مليون 927 الف لتطوير دور المسنين ويمتد نطاق عمل المشروع على مستوى 10 محافظات:، هي: القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – إسكندرية – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – أسيوط.