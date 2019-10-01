«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل لموظفي الموارد البشرية في 10 وزارات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الثلاثاء، ورشة العمل الثانية لعدد من موظفي الموارد البشرية في دواوين 10 وزارات لتدريبهم على التعامل مع التطبيق الإلكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، الذي ينفذه الجهاز، ومن المقرر أن يعقد الجهاز لاحقا ورش عمل أخرى تضم باقي الوزارات.
والوزارات التي شاركت في الورشة الثانية هي الإنتاج الحربي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، العدل، الشباب والرياضة، الاتصالات، السياحة، الثقافة، الموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي.
وشدد الدكتور صالح الشيخ في كلمته خلال فاعليات الورشة على أن الجهاز معني حاليا بتقديم خدمات أفضل لمجتمع الموظفين لتيسير حياتهم الوظيفية اعتقادا منه أنه حينما يوفر بيئة عمل أفضل سينعكس ذلك على قدرة الموظف على القيام بدوره وخدمة المواطنين بشكل أفضل.
وفي نهاية الورشة، قام الجهاز بتسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner وو«APN (Access point name)»، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.
جدير بالذكر أن الجهاز نظم الأسبوع الماضي ورشة العمل الأولي وشاركت فيها ١٠ وزارات هي القوى العاملة، شؤون الهجرة والمصريين في الخارج، البيئة، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة، الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، النقل وشؤون مجلس النواب والتجارة والصناعة.
وسبق أن سلم الجهاز نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلى الوزراء، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.
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