شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ مطروح مع مدير البرنامج الأوروبي للتنمية الريفية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، الإثنين، ماريو مارجروتا، مدير البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية بمصر، لمناقشة أعمال البرنامج بمحافظة مطروح في مجال التنمية الزراعية.

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تم استعراض جهود البرنامج الأوروبي، حيث أكد «مارجروتا» نجاح البرنامج بمحافظة مطروح بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية من خلال تنفيذ 5 مشروعات رئيسية يستفيد منها نحو 30 ألف مواطن، والعمل من خلال المؤشر الجغرافى للتنمية الزراعية للوصول إلى المناطق المستهدفة، حيث تمت إعادة تأهيل 53 كم من الوديان، وإعادة تأهيل 80 بئرا وعدد من الآبار الرومانية بالتعاون مع مركز إكساد، و735 سدًا لتهدئة سريان مياه الأمطار و197 مزرعة نموذجية تم إنشاؤها و50 مزرعة منزلية للمرأة المعيلة و190 ورشة عمل تم تنفيذها للمتدربين والمهندسين الزراعيين.

وأشار إلى أنه تم استغلال ما تتميز به مطروح من زراعات، خاصة التين والزيتون والعنب، وربطها بالمنطقة الجغرافية، مع تحسين الفرص التسويقية للمنتج وتسجيل الثلاثة محاصيل دولياً لحمايتها، بالإضافة إلى العمل على تسجيل تمور سيوة، مع اشتراك المزارعين بمطروح في كثير من المعارض، وتوزيع 1330 حيوانا للأسر الأكثر احتياجًا، وتحصين 27 ألف رأس من الثروة الحيوانية، مع العمل على تحسين السلالات، خاصة الأغنام واستنبات أصناف جيدة من الشعير ودعم المزارعين.

من جانبه، وجه اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، الشكر لمسئولى برنامج الاتحاد الأوروبى ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية استمرار وتأكيد التعاون، خاصة في مجال مكافحة الآفات والحفاظ على الثروة الزراعية وتحسين السلالات، خاصة أغنام البرقى، كمصدر اقتصادى مهم لأهالي مطروح، مع تعظيم الاستفادة من الوديان الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة.