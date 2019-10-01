شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة للبابا تواضروس فى جامعة حلوان بعنوان "فى حب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التى تنظمها جامعة حلوان لقداسة البابا تواضروس الثانى، وقد كان فى استقباله، وزير التعليم العالى والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس.

وبدأت فعاليات الندوة بالسلام الجمهورى، كما عرضت جامعة حلوان فيلما تسجيليا عن كلمات البابا تواضروس فى حب مصر، عقب انتهاء الاجتماع الذى عقد بين قداسة البابا تواضروس الثانى ووزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان.

ويتم توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية والجامعة ويلقى قداسة البابا محاضرة بعنوان: "في حب مصر"، حيث يرافق قداسة البابا وفد كنسى يتكون: نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والقس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد الدكتور عادل فخرى وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.