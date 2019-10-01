شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: دور النقابة استشارى فى ملف قانون التصالح فى البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، أن نقابة المهندسين دورها استشارى هندسى للدولة وهذا هو المنطق الذى تتعامل من خلاله فى ملف قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

وشدد ضاحى، فى كلمته أثناء انعقاد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، على ضرورة احترام قواعد مهنة الهندسة، لافتا إلى أن الحفاظ على أرواح الناس أحد أهم اهتمامات المهنة.

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وشكر ضاحى فى كلمته أعضاء لجنة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء بنقابة المهندسين والمشكله برئاسة دكتور هشام سعودي رئيس نقابة الإسكندرية الفرعية، علي المجهود الكبير الذي بذلوه منذ تشكيل اللجنة وقال إن اللجنة جاهزة للرد على أى استفسار لافتا إلى أنه لا يوجد تطبيق مطلق.

وفى سياق آخر، قال ضاحى إن النقابة قامت بتوقيع بروتوكول مع زامبيا فى إطار استكمال الطريق إلى أفريقيا حيث قام وفد من النقابة برئاسة المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية بتوقيع بروتوكول التعاون مع زامبيا خلال النصف الأخير من سبتمبر 2019.