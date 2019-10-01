شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: معمل النبات الحجرية يحصل على الاعتماد الدولى لتشخيص الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حصول معمل الممرضات النباتية الحجرية، التابع لمعهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك)، طبقا للمواصفة الدولية ايزو 17025 فى نسختها المحدثة ، بحيث يتم إضافة انواع جديدة من الأمراض النباتية الحجرية.

وأكدت وزارة الزراعة أن المعمل أصبح بذلك أول معمل معتمد لفحص وتشخيص الأمراض النباتية، حيث يقوم بإجراء تحليل للمخاطر لتلك للآفات، وأوضح أنه تمت زيادة قدرة المعمل لعمليات الفحص والتشخيص بإضافة طرق كشف حديثة لعديد من الممرضات النباتية الحجرية لشتلات الفراولة والنخيل ومواد إكثار الموالح وثمار بعض محاصيل الفاكهة.

وأوضح تقرير، أنه وفقا لتقرير رسمى تم عرضة على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من الدكتور اشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن ذلك اعتماد ساهم فى زيادة الثقة فى النتائج الصادرة عن المعمل باعتبار أن المعهد هو الجهة المرجعية الوطنية للأمراض النباتية، مما يعزز الإجراءات الحجرية المصرية التى تتخذ لمنع تسرب أى أمراض نباتية ضارة والتى من الممكن أن تهدد الاستثمارات فى مجال الزراعة وتقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية.

وأضاف التقرير،أن المعمل يسعى ليكون بيت للخبرة لأعمال الفحص والتشخيص، كما يطمح ليكون المعمل المرجعى الأساسى للعديد من الامراض النباتية الفطرية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.