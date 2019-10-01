شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل جامعة حلوان لإلقاء كلمة فى حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى مقر جامعة حلوان التى يزورها بدعوة من رئيس الجامعة الدكتور ماجد نجم لتكريم قداسته وتوقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية والجامعة.

وكان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان ونوابه وأعضاء هيئة التدريس، ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا محاضرة بعنوان: " فى حب مصر "

يرافق قداسة البابا وفد كنسى يتكون: نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا ، والقس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد الدكتور عادل فخري وبربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات.



زيارة البابا تواضروس لجامعة حلوان (1)



زيارة البابا تواضروس لجامعة حلوان (2)



زيارة البابا تواضروس لجامعة حلوان (3)



زيارة البابا تواضروس لجامعة حلوان (4)