شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية إسم الشهيد مصطفى عثمان إلى رتبة النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية، بترقية إسم الشهيد الملازم أول مصطفى محمد عثمان سيد، الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقًا، "استثنائيًا" إلى رتبة النقيب.

صدر القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وتعديلاته.

Advertisements

واستشهد النقيب مصطفى محمد عثمان، ابن محافظة أسيوط، أثناء تصديه لهجوم إرهابى على منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بمحافظة شمال سيناء.