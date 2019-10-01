شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة التدريبية لـ125 عضوا بالنيابة مرشحين للعمل بالمحاكم الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الدورة التدريبية الـ46 لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية، فعالياتها التى نظمها المركز القومى للدراسات القضائية، والتى استمرت لمدة شهر من بداية سبتمبر.

واجتاز قضاة المحاكم الابتدائية الجدد الدورة التدريبية من خلال إثقال وتعزيز الكفاءة المهنية لهم، وزيادة خبراتهم التى اكتسبوها عن طريق المحاضرات والجلسات العملية.

وتضمنت الدورة تدريب وتأهيل 125 قاضيا بهدف زيادة مهارات التواصل وفن اتخاذ القرار وإدارة الوقت وغيرها من الموضوعات التى تثرى القاضى وتعزز من قدراته.

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يذكر أن المركز القومى للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، يعقد دورات تدريبية بصفة مستمرة للقضاة فى جميع المجالات القضائية سواء المدنية أو الجنائية أو الاقتصادية أو الاسرية وغيرها بهدف زيادة خبراتهم من خلال المحاضرات المتنوعة .

وتتضمن المحاضرات مناقشة لجميع القوانين ومنها قوانين الإجراءات الجنائية الحاكم لعملية التقاضى، والعقوبات والمرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاكم الاقتصادية.

وتستهدف الدورات ربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بهدف تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة الجدد وزيادة خبراتهم وإثقال مهارتهم القضائية.