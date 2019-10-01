برنامج تدريبى لأعضاء هيئة تدريس الأزهر بعنوان استراتيجيات التعلم الفعال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وحدة التطوير المستمر للتعليم والطلاب بجامعة الأزهر الدورة التدريبية الأولى لعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعدد من الكليات من مختلف التخصصات العلمية.
وأكد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حريصة علي الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما يتناسب مع العصر الرقمى وطبيعة المتلقى وتسهيل التعلم وتطبيقه من خلال توفير بيئة جامعية تشجع على الابتكار والإبداع من خلال تطوير مهاراتهم العملية من خلال التدريب المستمر على استراتيجيات التعليم الفعال لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية لحل المشكلات التى تواجه المعلم والمتعلم و كيفية اعداد العروض التوضيحية فى المحاضرات والخطوات التى تسبق ذلك.
وتابع عامر أن التدريب يسعى إلى توضيح الأهداف من مفردات المقررات الدراسية من خلال استخدام العصف الذهنى وتبادل الأدوار فى العملية التعليمية ونشر التعليم التعاونى عن طريق المشاركة الفعالة والاستفادة من مراحل القياس والتقييم والتقويم وكذلك تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية فى التعليم والتعرف على الأساليب الهامة فى استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال.
مع العلم أن البرنامج يستمر لمدة خمسة أيام و يحاضر في هذه الدورة التدريبية كلا من :
الدكتور عبد الرحمن فايد المدرس بكلية اللغة العربية بالمنوفية ،والدكتوره هيام عبد الباسط الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، والدكتور حامد هلال المدرس بكلية العلوم بالقاهرة.
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