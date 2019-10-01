شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تفتتح اليوم المسرح الجامعى بعد تجديده بحفل كورال غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، حفل الكورال الغنائى للجامعة ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد، برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ورئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور عبد الفتاح سعود، مسرح رعاية شباب الجامعة، بعد أن شهد العديد من أوجه التطوير والتجديد، كما يقام على خشبة المسرح العديد من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة.

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وسيشهد مسرح شباب الجامعة، عرض مسرحية ضليلة الحمار يومى 2 و 3 من أكتوبر، وعرض مسرحية الحذاء المثقوب تحت المطر يومى 7 و 8 ، أكتوبر كما يليها عرض مسرحية" تريفوجا" على مدار يومى 9 و 10 من أكتوبر، حيث تقام جميع العروض على خشبة مسرح رعاية شباب الجامعة .

الجدير بالذكر أن عرض مسرحية " تريفوجا" لطلاب كلية الحاسبات قد حاز جائزة أفضل عرض مسرحى بمسابقة الإكتفاء الذاتى بالجامعة العام الماضى ومن المقرر أن يشارك بمهرجان طنجة الدولى المسرح الجامعى.