شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يؤجل الجلسة العامة للبرلمان نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، لمدة نصف ساعة، وذلك لعدم توافر النصاب اللازم للانعقاد، وفق لائحة المجلس.

ومن المقرر، أن تشهد الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس، ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.

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ويعقد المجلس جلسته الثانية يوم الأربعاء، حيث يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية اللجان.