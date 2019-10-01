شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تتسلم ثانى طائراتها الجديدة من طراز A220-300 إيرباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، الطائرة الثانية، ضمن صفقة طائرات إيرباص الجديدة، حيث كان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قد أعلن وصول الطائرة الثانية الجديدة حروف تسجيل Su-GEY من طراز ايرباص A220-300 إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من مصنع ميربل بكندا برحلة رقم MS3330.

يأتى ذلك فى إطار خطة مصر للطيران الاستراتيجية، نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تُعد تلك الطائرة الثانية من إجمالى 12 طائرة من نفس الطراز، تعاقدت عليهم الشركة لتصل تباعا حتى يونيو عام 2020.

وأضاف عادل، أن هذه الطائرة سوف تعمل علي الخطوط الإقليمية والداخلية، خلال الفترة القادمة، بجانب الطرازات الأخرى المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران، وقد نالت الطائرة الأولى من هذا الطراز، استحسان وترحيب عملاء الشركة الذين سافروا عليها.

بدوره، أضاف الطيار أشرف الخولى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن طائرة A220-300 تضم 140 مقعداً بمسافات مريحة، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة والرفاهية.

وبجانب الإمكانيات ومستوى الرفاهية التى تتميز بها هذه الطائرة، فإنها أيضا مزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi، كما أن الطائرة مزودة بخدمة الـ Video Streaming، والتى تسمح للعملاء بمشاهدة العديد من المواد الترفيهية عبر هواتفهم المحمولة، أو أجهزة الحاسب الآلى أو الأجهزة اللوحية Tablets.

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