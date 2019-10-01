مصر | حملة تموينية مكبرة استهدفت محلات الأسماك بالإسكندرية

قامت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية مكبرة إستهدفت محلات الأسماك المملحة والطازجة والباعة الجائلين بكافة أنحاء المحافظة، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (مالك محل أسماك كائن بدائرة قسم شرطة العطارين) لحيازته (كمية قدرها 320 كيلو جرام أسماك مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي).



ضبط (مالك محل أسماك كائن بدائرة قسم شرطة العطارين) لحيازته (كمية قدرها 33 كيلو جرام أسماك بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي).



تم سحب (عدد 27 عينة أسماك متنوعة) لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى من عدمه، وتم التحفظ على كمية قدرها (585 كيو جرام من الأسماك الطازجة).

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تم إعدام كمية قدرها (90 كيلو جرام من الأسماك المتنوعة) بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي من بعض محال الأسماك بالمدينة. تم إعدام كمية قدرها (90 كيلو جرام من الأسماك المتنوعة) بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي من بعض محال الأسماك بالمدينة. ضبط عدد (15) قضية عدم حمل شهادة صحية.



ضبط عدد (19) قضية عدم توافر الإشتراطات الصحية.



ضبط بائع متجول بدون ترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.