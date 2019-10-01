مصر | ضبط 991 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (991) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-



ضبط المسئول عن شركة لتجارة المعسل كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( كمية قدرها 15،016 طن "تبغ خام، عسل أسود، ملح ليمون، سلوفان، جلسرين" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، عدد 2190 عبوة "معسل" منتج نهائى.. مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة بدون أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية) إستعدادًا لطرحها للبيع للجمهور بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط مالك محل غير مرخص لبيع السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته ( كمية قدرها 758 كيلو جرام "جمبرى، سجق، جبن رومى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

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ضبط مالك مخبز بلدى كائن بدائرة مركز شرطة أبوكبير (بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى ( كمية قدرها 6،050 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.



ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة زفتى (بمحافظة الغربية) لحيازته (كمية قدرها 3 طن " ملح طعام " معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى ) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

