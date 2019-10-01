مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف من المواطنين بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف من المواطنين بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية، قيام (ثلاثة أشخاص) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين من الطرق العامة بأسلوب المغافلة بنطاق دائرتى قسمى شرطة أول وثان بنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال ترددهم على دائرة قسم شرطة أول بنها.. وبحوزتهم (سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد ممارسة نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى.. كما أقروا بإرتكابهم (5) وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط عدد (6) هواتف محمولة، ومبلغ مالى 700 جنيه من متحصلات السرقة.