مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف من المواطنين بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف من المواطنين بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال ترددهم على دائرة قسم شرطة أول بنها.. وبحوزتهم (سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - سلاح أبيض "مطواة").
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد ممارسة نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى.. كما أقروا بإرتكابهم (5) وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط عدد (6) هواتف محمولة، ومبلغ مالى 700 جنيه من متحصلات السرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.