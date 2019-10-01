مصر | مع قرب يومهم العالمي.. "أمن الفيوم" ينظم زيارة لمدرسة النور للمكفوفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع قرب يومهم العالمي.. "أمن الفيوم" ينظم زيارة لمدرسة النور للمكفوفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية أمن الفيوم، في ضوء قرب الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، بإيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة مدرسة النور للمكفوفين بالمحافظة، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية الأمر الذي ترك أثرًا طيبًا في نفوس الأطفال.

ومن جانبهم، وجه الأطفال، الشكر لضباط الشرطة لحرصهم على التواصل معهم، وعلى جهودهم في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.



ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإنطلاقًا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية، وإيمانًا بأهمية رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

