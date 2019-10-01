أخبار مصر | من "الحشيش" لـ"الآيس".. سقوط 6 من تجار المخدرات في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الحشيش" لـ"الآيس".. سقوط 6 من تجار المخدرات في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط ( اثنين من العناصر الإجرامية ) وبحوزتهما (عدد 4 طربة مخدر الحشيش - عدد 12 قطعة من ذات المخدر - عدد 2 هاتف محمول - ميزان حساس - مبلغ مالي).

وكما تم ضبط (أربعة عناصر إجرامية) وبحوزتهم (عدد 65 لفافة لمخدر الآيس - ميزان حساس - عدد 2 هاتف محمول – عدد 2 مقص حديدي - مبلغ مالي ). وكما تم ضبط (أربعة عناصر إجرامية) وبحوزتهم (عدد 65 لفافة لمخدر الآيس - ميزان حساس - عدد 2 هاتف محمول – عدد 2 مقص حديدي - مبلغ مالي ). وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار أو التعاطي.

وأسفرت الحملة من تحقيق النتائج التالية: شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.

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