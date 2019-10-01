أخبار مصر | "التضامن": لدينا 149 دار مسنين على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": لدينا 149 دار مسنين على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، على توفير الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن، بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وذلك من خلال عدد من الآليات، فالوزارة تتبعها 149 دار مسنين، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنا.

وأكدت الوزارة، أن دور المسنين تعد مؤسسات اجتماعية معدة ومجهزة لإقامة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحيــاة الكريمـــة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، إضافة إلى191 نادي مسن تخدم 41،035 مسنا و18 وحدة علاج طبيعى على مستوى الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى حصول المسن فيها على جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي، وقد شهد العام المالي 2018-2019 رصد مليون و120 ألف جنيه لتطوير عدد 10 دور مسنين على مستوى 7 محافظات وهي الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، بني سويف، المنيا، قنا بإجمالي مبلغ 685 ألف جنيه وتطوير 13 ناديا للمسن بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف، سوهاج، الإسماعيلية، الدقهلية)، بإجمالي مبلغ 435 ألف جنيه كما تمت المشاركة مع جامعة الدول العربية في وضع الإستراتيجية العربية لرعاية كبار السن.

وكانت وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية تقدير وإعزاز لكبار السن في يومهم احتفالا باليوم العالمي للمسنين، والذي يواكب الأول من أكتوبر من كل عام، حيث أكدت "والي" أن التركيبة السكانية شهدت تغييرًا في العقود الأخيرة وأن الزيادة بأعداد كبار السن تؤكد الحاجة إلى المزيد من الاهتمام للاحتياجات والتحديات الخاصة بهم مع توفير الضمانات الخدمية والرعائية اللازمة التي من شأنها دعم استثمار جهودهم وطاقاتهم المهنية والعملية بما يخدم المجتمع مع الأخذ بالتجارب الدولية في هذا المجال.

