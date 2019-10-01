أخبار مصر | "مصر للطيران" تتسلم ثاني طائراتها الجديدة من طراز A220-300 إيرباص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تتسلم ثاني طائراتها الجديدة من طراز A220-300 إيرباص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف عادل، أن هذه الطائرة سوف تعمل على الخطوط الإقليمية والداخلية، خلال الفترة القادمة بجانب الطرازات الأخرى المنضمة حديثا لأسطول مصرللطيران وقد نالت الطائرة الأولي من هذا الطراز استحسان وترحيب عملاء الشركة الذين سافروا عليها.
ومن جانبه، أضاف الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن طائرة A220-300 تضم 140 مقعدًا بمسافات مريحة ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة والرفاهية.
وبجانب الإمكانيات ومستوى الرفاهية التي تتميز بها هذه الطائرة فإنها أيضا مزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi كما أن الطائرة مزودة بخدمة الـ Video Streaming والتي تسمح للعملاء بمشاهدة العديد من المواد الترفيهية عبر هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية Tablets.