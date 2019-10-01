أخبار مصر | "مصر تستطيع".. كلمة السر التي جمعت خبراء المال والأعمال من حول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر تستطيع".. كلمة السر التي جمعت خبراء المال والأعمال من حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بخبراتهم ونجاحاتهم جاءوا ولم يترددوا كثيرا، جاءوا ملبين دعوة مصر التي وجهتها لهم السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ليساهموا بخبراتهم وعلمهم ونجاحاتهم في المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، خلال يومي 16 و17 أكتوبر المقبل.

‎وضعوا حب مصر تاجا فوق رؤوسهم ليقدموا أفضل ما عندهم لخدمة وطنهم الأم مصر، فرقتهم الأماكن وجمعهم الإصرار والتحدي والنجاح: نادية تايلور والدكتور أحمد رستم وإيمان الشريف.

‎تايلور .. بدأت من منزلها لتصل إلى قمة الوسط الاقتصادي العالمي

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سيدة أعمال مصرية صاحبة أنشطة اجتماعية كبيرة بأستراليا، بدأت رحلة النجاح بتغليف الأغذية وتعبئتها داخل مطبخ منزلها.

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وأسست شركة "tna" وتحولت إلى واحدة أكبر العاملين في مجال تعبئة الأغذية وصناعة معدات التعبئة والتغليف على مستوى العالم.

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وتحلت بالإرادة والصبر حتى حققت حلمها وأصبحت سيدة أعمال لها دور مؤثر الأوساط الاقتصادية الأسترالية.

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ونالت هي وزوجها جائزة الأعمال للمهاجرين وهي واحدة من أكبر الجوائز في أستراليا التي تمنح لرواد الأعمال من المهاجرين.

وتمتلك خبرة واسعة في مجال العلاقات العامة وتطوير الأعمال وإدارتها، وتتمتع بشخصية رائدة في الأعمال الخيرية للاعتناء بالأطفال الأكثر احتياجا والمشردين في عدد من الدول.

رستم ... خبير شئون التمويل ومدرب شباب البنك الدولي لتطوير أدائهم المهني

‎وهو خبير شئون التمويل بالبنك الدولي، ومسئول تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة.

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ويشغل منصب خبير أول شؤون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي بقطاع خبراء التمويل والأسواق لمنطقة جنوب آسيا.

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ويترأس فرق مشروعات تنمية القطاع المالي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي ونظم المدفوعات وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك لكل من أفغانستان، وبنجلادش، والأردن، وجزر المالديف.

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ويشرف على تنفيذ مشروعات التضمين والابتكار المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك كل من مصر، والأردن، وتركيا، وفلسطين.

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واختير عضوا ببرنامج التطوير المهني لشباب الموظفين بالبنك الدولي كمدرب تطوير الأداء المهني لشباب الموظفين.

إيمان الشريف.. خبيرة أسواق المال ومستشار الوكالة الأمريكية للتنمية ومطور الخدمات الطبية

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‎تشغل الشريف منصب السكرتير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، ورئيس تنفيذي لمؤسسة الشرق الأوسط في لندن.

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وقادت مشروعاً بين المملكة المتحدة وهيئات سوق المال بكل من مصر والأمارات ولبنان والمملكة العربية السعودية لإنشاء نسخة طبق الأصل لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار بهدف تقديم التعليم المهني المستمر (CPD) الإلزامي لمختلف شركات السمسرة لضمان المستوى الاحترافي في مثل هذه الصناعة.

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وكما أنها عضو بمجلس الإدارة في العديد من الشركات الدولية منها أنفراكون، وشيمكو إنترناشيونال، فضلا عن أنها تمتلك خبرة كمستشار الاتصالات في مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (CMD) وعملت عن قرب مع رئيس هيئة سوق المال.

وشغلت منصب مدير تطوير الأعمال في المكتب الطبي لسفارة جمهورية مصر العربية في لندن استخدمت فيها الخبرات البريطانية لقيادة برامج التعاون في المجال الطبي لتحسين الخدمات الطبية داخل مصر مثل التمريض، وخدمات الإسعاف، والجراحات العامة.