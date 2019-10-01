شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الثقافة والري يبحثان سبل التعاون لافتتاح المركز الثقافي الإفريقي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، حيث بحثا سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بينهما تمهيدأ لافتتاح المركز الثقافي الإفريقي بمتحف النيل كوسيلة للتواصل والتلاقى بين شعوب القارة السمراء في أحد معالم مصر التي تعد رمزا يعبّر عن إرادة المصريين لبناء المستقبل.

وتناول اللقاء مسارات نشر ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والفكرية والمعرفية الموجهة للنشء والشباب، وأيضا سبل التعاون في نشر الوعي بترشيد المياه.

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وقالت «عبدالدايم» إن المركز الثقافي الإفريقي المقام بمتحف النيل بأسوان يعد منبراً جديداً للتواصل ونقطة تلاقى لوجيستية للإبداع الإفريقى، ويؤكد تمسك مصر بجذورها الممتدة في القارة السمراء، مؤكدة تقديم الدعم الكامل للمركز من خلال تزويد مكتبته بعدد من الترجمات وكتب الأدباء والمفكرين الأفارقة، وكذلك إعداد برنامج ثقافى وفنى يعكس ألوانا إبداعية متنوعة من كافة أرجاء القارة، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الأفلام الوثائقية التي أنتجتها وزارة الري للتعريف بالدول الإفريقية وعاداتها وأهم الموروثات الشعبية لها من خلال المواقع الثقافية المنتشرة بمختلف المحافظات.

وأشارت إلى أهمية لقاء الثقافات وحوار الحضارات، موضحة أن الثقافة بدورها ترسم محاور جديدة للإبداع وتساهم في الاستنارة الفكرية التي تعزز القيم والمبادئ الإيجابية للمجتمعات.

من جانبه، ثمن وزير الموارد المائية والرى دور الثقافة في التوعية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية توظيف المجال الثقافي في توطيد التواصل بين الشعوب بما نمتلكه من مكونات فكرية ومعرفية، موضحا أن المركز يضم مسرحا مكشوفا يسع 2500 مشاهد، مكتبة عامة، قاعات عرض متحفية وأخرى رقمية وعددا من الفضاءات التي تصلح لاستضافات العديد من الفعاليات.