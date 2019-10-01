شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتسلم ثاني طائراتها الجديدة من طراز A220-300 إيرباص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن وصول الطائرة الثانية الجديدة حروف تسجيل Su-GEY من طراز إيرباص A220-300 إلى مطار القاهرة الدولي قادمة اليوم الثلاثاء من مصنع ميربل بكندا برحلة رقم MS3330 وذلك في إطار خطة مصر للطيران الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تعد تلك الطائرة الثانية من إجمالي ١٢ طائرة من نفس الطراز تعاقدت عليها الشركة لتصل تباعا حتى يونيو عام ٢٠٢٠.

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وقال رئيس الشركة- في بيان الثلاثاء- إن هذه الطائرة سوف تعمل على الخطوط الإقليمية والداخلية خلال الفترة القادمة بجانب الطرازات الأخرى المنضمة حديثا لأسطول مصر للطيران وقد نالت الطائرة الأولى من هذا الطراز استحسان وترحيب عملاء الشركة الذين سافروا عليها.

ومن جانبه، أضاف الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن طائرة A220-300 تضم 140 مقعدا بمسافات مريحة ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة والرفاهية.

وبجانب الإمكانيات ومستوى الرفاهية التي تتميز بها هذه الطائرة فإنها أيضا مزودة بخدمات الإنترنت Wi-Fi كما أن الطائرة مزودة بخدمة الـ Video Streaming والتي تسمح للعملاء بمشاهدة العديد من المواد الترفيهية عبر هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية Tablets.