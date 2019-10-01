شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسمم 21 شخصا.. حملات تموينية مكثفة على أسواق السمك بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، حملات مفاجئة لمداهمة الأسواق خاصة أسواق الأسماك لحماية المواطنين من أي مخاطر تنشأ عن وجود أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت قد شهدت الإسكندرية تسمم 21 حالة بعد تناولهم فسيخا فاسدا، حيث تم احتجازهم في مركز السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعي.

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وقامت إدارتا تموين غرب والجمرك بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومباحث تموين الجمرك، والطب البيطرى، ومفتشى أغذية الجمرك، بشن حملات تموينية مشتركة ومكثفة على أسواق الأسماك، أسفرت عن ضبط وتحريز 50 كجم من الفسيخ المملح غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنشية، وتحرير محضر بذلك، كما تم ضبط وتحريز 15 كجم فسيخ به تهتك بالأنسجة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير محضر بذلك.

وتمكنت الحملة من ضبط وتحريز 50 كجم من الرنجة المدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبها تغير في الخواص وتهتك بالأنسجة وتم تحرير محضر بذلك.

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحريز 20 برطمان كافيار (بيض سمك) غير مدون عليه بيانات، مجهول المصدر، كما تم أخذ 7 عينات من الفسيخ والسردين من أماكن متعددة للتحليل بالمعامل المركزية، فضلا عن تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.